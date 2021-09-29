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ЄС може ускладнити видачу віз представникам режиму Лукашенка

Автор: Артем Горовенко

Європейська комісія пропонує скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму Олександра Лукашенка. Таким чином, візи до країн ЄС для них обійдуться дорожче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що таке рішення послідувало за спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС за допомогою потоку нелегалів, а також за рішенням Мінська призупинити дію угоди про реадмісію.

Пропонується скасувати спрощений візовий режим для певних категорій осіб, пов'язаних з режимом. Рішення не стосується звичайних громадян Білорусі.

Зазначимо, на сьогодні шенгенська віза коштує для білорусів 35 євро. Для громадян країн, з якими у ЄС не діє спрощений режим, візи коштують 80 євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС може завершити підготовку нових санкцій проти Білорусі до кінця жовтня.

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