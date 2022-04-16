ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит оказание необходимой поддержки Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля в Twitter.
Он сообщил, что поговорил о последних военных событиях в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"ЕС находится в тесном контакте с государствами-членами, чтобы ускорить оказание необходимой поддержки Украине", - заявил Боррель.
Напомним, Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое оружие.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что даже после Бучи некоторые страны ЕС до сих пор не решились ограничить покупку энергоносителей в Российской Федерации.
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