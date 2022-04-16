ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля в Twitter.

Он сообщил, что поговорил о последних военных событиях в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"ЕС находится в тесном контакте с государствами-членами, чтобы ускорить оказание необходимой поддержки Украине", - заявил Боррель.