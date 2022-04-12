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Даже после Бучи. Некоторые страны ЕС до сих пор не решились ограничить покупку энергоносителей в РФ, - Зеленский

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Киев, Вторник 12 апреля 2022 11:46
Даже после Бучи. Некоторые страны ЕС до сих пор не решились ограничить покупку энергоносителей в РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров, которые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России. Он подчеркнул, что даже зверства в Буче не заставили ЕС пойти на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время обращения в парламент Литвы.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Польша заявила о намерении запретить поставки российских энергоносителей в ближайшие месяцы. Под запрет попадет импорт газа и угля из РФ.

Также брюссельский журналист Рикард Йозвяк спрогнозировал появление пакета с эмбарго на нефть после Пасхи.

Впрочем, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал об отсутствии согласия стран-членов на введение санкции на российские газ и нефть.

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