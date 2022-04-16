ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні, - Боррель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля в Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, міністром оборони України Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС знаходиться в тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", - заявив Боррель.