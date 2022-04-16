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ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні, - Боррель

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Субота 16 квітня 2022 04:38
ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні, - Боррель Фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля в Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, міністром оборони України Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС знаходиться в тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Боррель закликав країни Євросоюзу надати Україні всю необхідну зброю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що навіть після Бучі деякі країни ЄС досі не наважилися обмежити покупку енергоносіїв в Російській Федерації.

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