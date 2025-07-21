ЄС уперше ввів санкції проти китайських банків. Пекін протестує

Міністерство комерції Китаю заявило, що санкції "серйозно завдали шкоди торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам" і що Пекін вживе необхідних заходів, щоб "захистити законні права та інтереси китайських компаній і фінансових установ".

Уперше з початку російського вторгнення в Україну 2022 року під санкції ЄС потрапили китайські банки. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, ідеться в заяві Ради ЄС. За інформацією Євросоюзу, банки займалися криптовалютними операціями, які підривали ефективність санкцій.

За даними Bloomberg News, раніше ЄС пропонував включити ці банки до списку фінансових установ, які допомагають Москві, "проводячи транзакції або надаючи експортне фінансування для торговельних операцій", що обходять санкції ЄС.

Коли пропозиція тільки з'явилася, Китай уже висловив протест. Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь у червні заявив, що "нормальна взаємодія і співпраця між китайськими та російськими компаніями відповідають правилам СОТ і ринковим принципам. Вони не спрямовані проти третіх сторін і не повинні бути порушені або порушені".

На початку місяця міністр закордонних справ Китаю Ван І пообіцяв вжити заходів у відповідь, якщо банки опиняться в списку санкцій. За даними South China Morning Post, китайський посол у ЄС також вів активні спроби завадити внесенню цих установ до санкційного списку.

Під санкціями

Близькі відносини Китаю з Росією раніше вже призводили до того, що деякі китайські банки потрапляли під аналогічні санкції з боку США. Це змусило їх переглянути клієнтські портфелі та бізнес-підходи.

На початку минулого року кілька китайських державних банків посилили обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США дозволили застосовувати вторинні санкції до зарубіжних фінансових установ, що підтримують військові зусилля Москви в Україні.

У лютому 2022 року Industrial & Commercial Bank of China і Bank of China почали обмежувати фінансування постачань російських товарів, незважаючи на те що тодішні західні санкції не торкалися енергетичного сектора Росії. Найбільші державні банки Китаю також мають досвід дотримання попередніх санкцій США проти Ірану та Північної Кореї, щоб уникнути відключення від доларової системи.