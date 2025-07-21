ЕС впервые ввел санкции против китайских банков. Пекин протестует

Министерство коммерции Китая заявило, что санкции "серьезно нанесли ущерб торговым, экономическим и финансовым связям" и что Пекин примет необходимые меры, чтобы "защитить законные права и интересы китайских компаний и финансовых учреждений".

Впервые с начала российского вторжения в Украину в 2022 году под санкции ЕС попали китайские банки. Речь идет о Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, говорится в заявлении Совета ЕС. По информации Евросоюза, банки занимались криптовалютными операциями, которые подрывали эффективность санкций.

По данным Bloomberg News, ранее ЕС предлагал включить эти банки в список финансовых учреждений, которые помогают Москве, "проводя транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций", обходящих санкции ЕС.

Когда предложение только появилось, Китай уже выразил протест. Представитель МИД Китая Линь Цзянь в июне заявил, что "нормальное взаимодействие и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями соответствуют правилам ВТО и рыночным принципам. Они не направлены против третьих сторон и не должны быть нарушены или затронуты".

В начале месяца министр иностранных дел Китая Ван И пообещал принять ответные меры, если банки окажутся в санкционном списке. По данным South China Morning Post, китайский посол в ЕС также вел активные попытки помешать включению этих учреждений в санкционный список.

Под санкциями

Близкие отношения Китая с Россией ранее уже приводили к тому, что некоторые китайские банки попадали под аналогичные санкции со стороны США. Это заставило их пересмотреть клиентские портфели и бизнес-подходы.

В начале прошлого года несколько китайских государственных банков ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США разрешили применять вторичные санкции к зарубежным финансовым учреждениям, поддерживающим военные усилия Москвы в Украине.

В феврале 2022 года Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China начали ограничивать финансирование поставок российских товаров, несмотря на то что тогдашние западные санкции не касались энергетического сектора России. Крупнейшие государственные банки Китая также имеют опыт соблюдения предыдущих санкций США против Ирана и Северной Кореи, чтобы избежать отключения от долларовой системы.