ЄС уперше ухвалив санкції проти Росії за масовані обстріли Києва

Євросоюз уперше ввів санкції проти РФ через смертоносні обстріли Києва. Тільки 2 липня Росія вбила у столиці України 31 людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення на сайті Ради ЄС.
17 липня Євросоюз погодив шість пунктів обмежень, пов'язаних з масованими ударами Росії по Києву.
"Через нещодавні смертельні удари РФ по Києву у ніч на 1 та 5 липня 2026 року та жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї особи та п'яти організацій", - йдеться у заяві.
Ці суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом безпілотників.
Усі п'ять перелічених організацій входять до групи компаній ABS Electro:
Єдиною фізичною особою у списку є Ірина Харісова, голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній цієї групи.
Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.
Компанія розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни за допомогою безпілотників.
Ці підприємства сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів "Шахед" і "Герань". Також вони збільшують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Низка компаній виробляє автоматизовані системи керування для енергетичного сектору, що приносить значні прибутки РФ.
Нагадаємо, що Греція не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Причина - заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції компаній у Європі.
15 липня, під час засідання Комітету постійних представників ЄС, рішення щодо нових санкцій проти РФ так і не прийняли.