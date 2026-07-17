ЕС впервые принял санкции против России за массированные обстрелы Киева

ЕС принял новые санкции против ВПК России

17 июля Евросоюз согласовал шесть пунктов ограничений, связанных с массированными ударами России по Киеву.

"Из-за недавних смертельных ударов РФ по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года и жестокой военной кампании, намеренно направленной против гражданской инфраструктуры Совет решил ввести ограничительные меры в отношении одного человека и пяти организаций", - говорится в заявлении.

Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются созданием беспилотников.

Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний ABS Electro:

"АБС ЗЭиМ Автоматизация",

"Эссет Автоматизация",

"ВНИИР",

"Эссет Электро",

"Сокол Эссет".

Единственным физическим лицом в списке есть Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний этой группы.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Что известно о компании ABS Electro

Компания разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для войны с помощью беспилотников.

Эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов "Шахед" и "Герань". Также они увеличивают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Ряд компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора, что приносит значительную прибыль РФ.