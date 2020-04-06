ЄС заснує військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відповідну заяву зробив глава дипломатії ЄС

Європейський союз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Про це заявив глава дипломатії ЄС.

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Нагадаємо, Європейський союз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. У ЄС вітають попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що між державами-членами ЄС ведуться переговори про те, як діяти після Пасхи. Крім того, за її словами, прийняте рішення про припинення поїздок у ЄС громадян третіх країн було правильно сприйнято всіма державами-членами.

Додамо також, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу, підкреслив, що російські дипломати намагаються використовувати ситуацію з коронавірусом, щоб посилити протиріччя всередині Європейського союзу.