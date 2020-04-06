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В Германии уже более 100 тыс. заболевших коронавирусом

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 05:17
В Германии уже более 100 тыс. заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Германия стала четвертой страной, которая преодолела черту в 100 тыс.

В Германии по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано более 100 тыс. заболевших коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.

Таким образом Германия стала четвертой страной, которая преодолела черту в 100 тыс. зараженных

Кроме того, сообщается, что 1 584 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Вылечиться от COVID-19 удалось 27 тыс. человек в Германии.

Ранее сообщалось, что во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человека. Больше всего случаев подтвердили в США.

РБК-Украина сообщало, что в Германии заболеваемость вирусом COVID-19 снижается третий день подряд. В воскресенье число заболевших снизилось на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, зарегистрированными в субботу.

Также сообщалось, что Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19. Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля.

В США ожидают резкий рост числа смертей от коронавируса в ближайшие дни В Турции число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу человек
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