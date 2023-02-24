ЄС третій день поспіль не може погодити нові санкції проти РФ, - Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Відомо, що переговори про торгівлю каучуком з Росією зависли, оскільки Польща, як повідомляється, відхилила вимогу Італії щодо більш м’яких обмежень на імпорт каучуку", - йдеться у повідомленні.

Польща заявила, що запропоновані обмеження ЄС на імпорт російського каучуку включають таку велику квоту імпорту, звільненого від імпорту, і такі тривалі перехідні періоди, що вони не матимуть жодного ефекту на практиці.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила президенту Володимиру Зеленському, що ЄС прагне ввести санкції до сьогоднішньої першої річниці вторгнення Росії в Україну.