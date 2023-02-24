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ЄС третій день поспіль не може погодити нові санкції проти РФ, - Guardian

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П'ятниця 24 лютого 2023 20:27
ЄС третій день поспіль не може погодити нові санкції проти РФ, - Guardian Фото: Володимир Зеленський, президент України (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Країни ЄС вкотре не змогли досягти домовленості щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Відомо, що переговори про торгівлю каучуком з Росією зависли, оскільки Польща, як повідомляється, відхилила вимогу Італії щодо більш м’яких обмежень на імпорт каучуку", - йдеться у повідомленні.

Польща заявила, що запропоновані обмеження ЄС на імпорт російського каучуку включають таку велику квоту імпорту, звільненого від імпорту, і такі тривалі перехідні періоди, що вони не матимуть жодного ефекту на практиці.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила президенту Володимиру Зеленському, що ЄС прагне ввести санкції до сьогоднішньої першої річниці вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, лідери ЄС до річниці вторгнення підтримали Україну та пообіцяли нові санкції проти Росії.

Проте Польща не задоволена десятим пакетом санкції Європейського Союзу проти Росії, адже він занадто м'який. Країна пропонує додати до нього декілька пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.

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