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ЕС третий день подряд не может согласовать новые санкции против РФ, - Guardian

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Пятница 24 февраля 2023 20:27
ЕС третий день подряд не может согласовать новые санкции против РФ, - Guardian Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны ЕС еще раз не смогли достичь договоренности о десятом пакете санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Известно, что переговоры о торговле каучуком с Россией зависли, поскольку Польша, как сообщается, отклонила требование Италии по поводу более мягких ограничений на импорт каучука", - говорится в сообщении.

Польша заявила, что предложенные ограничения ЕС на импорт российского каучука включают такую большую квоту импорта, освобожденного от импорта, и столь длительные переходные периоды, что они не будут иметь никакого эффекта на практике.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС стремится ввести санкции к сегодняшней первой годовщине вторжения России в Украину.

Напомним, лидеры ЕС к годовщине вторжения поддержали Украину и пообещали новые санкции против России.

Однако Польша недовольна десятым пакетом санкции Европейского Союза против России, ведь он слишком мягкий. Страна предлагает добавить несколько пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий пакет санкций Европейского Союза против России можно подождать. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил страну-агрессора.

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