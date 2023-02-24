ЕС третий день подряд не может согласовать новые санкции против РФ, - Guardian

Страны ЕС еще раз не смогли достичь договоренности о десятом пакете санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Известно, что переговоры о торговле каучуком с Россией зависли, поскольку Польша, как сообщается, отклонила требование Италии по поводу более мягких ограничений на импорт каучука", - говорится в сообщении.

Польша заявила, что предложенные ограничения ЕС на импорт российского каучука включают такую большую квоту импорта, освобожденного от импорта, и столь длительные переходные периоды, что они не будут иметь никакого эффекта на практике.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС стремится ввести санкции к сегодняшней первой годовщине вторжения России в Украину.