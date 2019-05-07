ЕС требует от Турции объяснить отмену итогов выборов мэра Стамбула

ЕС требует объяснений из-за отмены местных выборов в Стамбуле. Об этом сообщает DW.

В заявлении говорится, что справедливые и прозрачные выборы необходимы для любой демократии, а также для отношений между ЕС и Турцией.

"Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, вчера ЦИК Турции отменил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.

РБК-Украина писало, что 17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от председателя оппозиционной партии в стране - Народно-республиканской партии - Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.

По данным Daily Sabbah, представители партии доставили в ЦИК "три чемодана доказательств" нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения - партнер ПСР по правящей коалиции.