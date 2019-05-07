ЄС вимагає від Туреччини пояснити скасування підсумків виборів мера Стамбула

ЄС вимагає пояснень через скасування місцевих виборів в Стамбулі. Про це повідомляє DW.

У заяві йдеться, що справедливі і прозорі вибори необхідні для будь-якої демократії, а також для відносин між ЄС і Туреччиною.

"Обґрунтування цього далекосяжного рішення, прийнятого у вкрай політизованому контексті, має бути негайно відкрито для публічного розслідування", - заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, вчора ЦВК Туреччини скасував підсумки муніципальних виборів у Стамбулі. Нові вибори мера Стамбула пройдуть 23 червня.

РБК-Україна писало, що 17 квітня Вища виборча комісія Туреччині визнала перемогу кандидата від голови опозиційної партії в країні - Народно-республіканської партії - Екрема Імамоглу на виборах мера Стамбула.

За даними Daily Sabbah, представники партії доставили до ЦВК "три валізи доказів" порушень на голосуванні. З проханням провести повторні вибори у ЦВК звернулася також Партія націоналістичного руху - партнер ПСР по правлячій коаліції.