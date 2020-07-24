ЄС вимагає від США негайно скасувати мита на європейські товари

Фото: літак компанії Airbus (airbus.com)

В Єврокомісії заявляють, що тарифи на європейську продукцію наразі є невиправданими і неприйнятними

Сьогодні, 24 липня, у Єврокомісії повідомили, що ЄС досягнув домовленості в усуненні порушень правил Світової організації торгівлі (СОТ) концерном Airbus. Тепер вони вимагають від США негайно скасувати мита на європейські товари.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Як повідомляється, уряди Франції та Іспанії домовилися з Airbus змінити умови субсидій, наданих ними для розробки літака А350, з урахуванням ринкових умов. Відтепер "держави-члени Airbus" повністю дотримуються рішення СОТ, що позбавляє США будь-яких підстав для збереження своїх контрзаходів щодо експорту з ЄС.

Єврокомісар з торгівлі Філ Хоган заявив, що тарифи на європейську продукцію наразі є невиправданими і неприйнятними.

"ЄС вніс конкретні пропозиції щодо досягнення переговорного результату в тривалих трансатлантичних суперечках про цивільні повітряні судна і залишається відкритим для роботи з США, щоб узгодити справедливий і збалансований результат", - сказав Хоган.

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року США запровадили мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного концерну Airbus, які Вашингтон назвав незаконними.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп заявив що Сполучені Штати та Євросоюз знаходяться у "величезній економічній конкуренції".

Додамо, ЄС заявляв, що введе контрзаходи у відповідь на нові мита на ряд європейських товарів.