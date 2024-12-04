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Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації, - Блінкен

Середа 04 грудня 2024 16:42
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Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, дерсекретар Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україні потрібно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. Ці заходи є необхідними.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані - ред.) мають підготовку та необхідне обладнання", - сказав Блінкен.

На його думку, таке рішення буде критично важливим тому, що "навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

"У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни", - заявив він.

Бронювання від мобілізації

Наприкінці жовтня в Україні тимчасово призупинили бронювання військовозобов'язаних через "Дію". Це було пов'язано з проведенням аудиту раніше заброньованих громадян.

Після цього в Україні вирішили повторно перевірити підприємства на критичність для бронювання працівників.

Більше про зміни у процесі мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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