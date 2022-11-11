ЄС та міжнародні банки виділили 1 млрд євро на експорт зерна з України

Євросоюз та низка міжнародних банків виділили 1 млрд євро для розвитку сухопутної інфраструктури для експорту агропродукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Єврокомісії.

"Підтримали експорт 15 мільйонів тонн української сільськогосподарської продукції, допомагаючи поставити продукти на стіл та знизити ціни в усьому світі. Разом із нашими партнерами ми зараз мобілізуємо 1 мільярд євро", – йдеться у повідомленні Екврокомісіі.

Раніше повідомлялося, що в Женеві почалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.

Нагадаємо, Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного Россільгоспбанку, щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про постачання продовольства з України.

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