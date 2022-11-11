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ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро на экспорт зерна из Украины

Фото: Евросоюз выделил 1 млрд долларов на экспорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз и ряд международных банков выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для экспорта агропродукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.

"Поддержали экспорт 15 миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции, помогая поставить продукты на стол и снизить цены во всем мире. Вместе с нашими партнерами мы сейчас мобилизуем 1 миллиард евро", – говорится в сообщении Екврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.

Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.

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Евросоюз