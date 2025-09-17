UA

Курс долара Економіка Авто Tech

ЄС та Індія готують угоду про вільну торгівлю та безпекове партнерство

Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має намір зміцнити зв'язки з Індією, щоб диверсифікувати торгівлю і розширити свій вплив у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейська комісія представила деталі нового "стратегічного порядку денного", що охоплює питання безпеки, торгівлі, технологій, космосу та міграції.

У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року. У заяві також зазначено, що сторони "вивчають створення Партнерства ЄС-Індія в галузі безпеки та оборони".

Позиція щодо України

ЄС наголосив, що буде "і далі взаємодіяти з Індією щодо всіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України". Ці заяви прозвучали на тлі зростаючого тиску з боку США.

Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. У Брюсселі розраховують, що зближення з Нью-Делі допоможе зміцнити спільні позиції з цього питання.

Вплив США і візит до Нью-Делі

Поштовхом до прискорення переговорів став візит єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича до Індії минулого тижня. Зустрічі в Нью-Делі засвідчили, що обидві сторони готові активізувати переговори і розширювати співпрацю.

 

 

Тим часом президент США Дональд Трамп запровадив тарифи щодо Індії та чинить тиск на прем'єр-міністра Нарендру Моді через закупівлі російської енергії. Незважаючи на це, лідери двох країн у вівторок провели переговори, які Трамп назвав "чудовим дзвінком".

