ЄС та Індія готують угоду про вільну торгівлю та безпекове партнерство

Європейський Союз має намір зміцнити зв'язки з Індією, щоб диверсифікувати торгівлю і розширити свій вплив у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Європейська комісія представила деталі нового "стратегічного порядку денного", що охоплює питання безпеки, торгівлі, технологій, космосу та міграції.
У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року. У заяві також зазначено, що сторони "вивчають створення Партнерства ЄС-Індія в галузі безпеки та оборони".
ЄС наголосив, що буде "і далі взаємодіяти з Індією щодо всіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України". Ці заяви прозвучали на тлі зростаючого тиску з боку США.
Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. У Брюсселі розраховують, що зближення з Нью-Делі допоможе зміцнити спільні позиції з цього питання.
Поштовхом до прискорення переговорів став візит єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича до Індії минулого тижня. Зустрічі в Нью-Делі засвідчили, що обидві сторони готові активізувати переговори і розширювати співпрацю.
Тим часом президент США Дональд Трамп запровадив тарифи щодо Індії та чинить тиск на прем'єр-міністра Нарендру Моді через закупівлі російської енергії. Незважаючи на це, лідери двох країн у вівторок провели переговори, які Трамп назвав "чудовим дзвінком".