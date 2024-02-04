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ЄС та G7 розглядають варіант використання активів Росії для України. Bloomberg дізнався деталі

Фото: ЄС та G7 розглядають варіант використання активів РФ (sputnik.by)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють варіант використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів російського центрального банку хочуть пустити на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповіли Bloomberg обізнані з цим питанням джерела, ЄС та G7 можуть продати російський державний борг, використовуючи заморожені активи як заставу. Союзники вважають, що Росія після завершення війни буде зобов'язана виплатити Україні всю завдану шкоду. Якщо вона відмовиться - Росії можуть бути пред'явлені претензії на заморожені активи.

Наразі обговорення, за словами джерел Bloomberg, ведеться на технічному рівні. Політичне рішення ще не було прийнято, але один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що деякі країни хочуть рухатися швидше, ніж інші.

Bloomberg зазначило

Конфіскація активів РФ

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Сьогодні видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який міг би дозволити розблокувати заморожені російські активи в Європі.

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