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ЕС и G7 рассматривают вариант использования активов России для Украины. Bloomberg узнал детали

Фото: ЕС и G7 рассматривают вариант использования активов РФ (sputnik.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз и страны Группы семи (G7) обсуждают вариант использования замороженных активов России для помощи Украине. Более 250 млрд долларов российского центрального банка хотят пустить на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали Bloomberg осведомленные по этому вопросу источники, ЕС и G7 могут продать российский государственный долг, используя замороженные активы как залог. Союзники считают, что Россия по завершении войны будет обязана выплатить Украине весь нанесенный ущерб. Если она откажется - России могут быть предъявлены претензии на замороженные активы.

Обсуждение, по словам источников Bloomberg, ведется на техническом уровне. Политическое решение еще не было принято, но один из собеседников Bloomberg сказал, что некоторые страны хотят двигаться быстрее других.

Bloomberg отметил

Конфискация активов РФ

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Сегодня издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, который мог бы разрешить разблокировать замороженные российские активы в Европе.

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ЕвросоюзG7Конфискация имуществаРоссийская ФедерацияВойна России против Украины