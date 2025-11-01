ЄС створює систему швидкого перекидання військ і техніки, - ЦПД

Зауважимо, що цього тижня США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі.

Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп ще на початку року заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.