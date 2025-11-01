RU

ЕС создает систему быстрой переброски войск и техники, - ЦПД

Фото: ЕС формирует сеть для мгновенной переброски армий НАТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз создает новую систему для быстрой переброски войск и техники через территорию стран-членов. Цель инициативы - обеспечить оперативную мобильность сил в случае военной угрозы, в частности со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

ЕС планирует ввести специальную систему, которая позволит значительно сократить время на транспортировку военных подразделений, бронетехники и вооружения между странами блока.

По данным Коваленко, она должна охватить логистику, транспортную инфраструктуру, а также бюрократические процедуры, которые сейчас замедляют перемещение сил.

Как отмечают в ЦПИ, проект станет частью общей оборонной политики Евросоюза и должен укрепить безопасность восточного фланга.

Инициатива предусматривает создание единого цифрового механизма для координации действий между странами-членами и быстрого реагирования в кризисных ситуациях.

"Это - не бюрократическая инициатива, а операционная интеграция оборонной инфраструктуры ЕС и НАТО. Впервые Еврокомиссия берет на себя координирующую функцию в военной логистике - сфере, которая ранее была исключительной компетенцией национальных правительств", - отметил он.

Польша, Германия, Румыния, Нидерланды и страны Балтии станут ключевыми транзитными узлами.

Заметим, что на этой неделе США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе.

Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Заметим, что президент США Дональд Трамп еще в начале года заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

