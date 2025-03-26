ЄС ставить умову для скасування санкцій: виведення всіх військ РФ з України

Європейський Союз поставив умову для скасування санкцій щодо Росії - це виведення всіх російських військ з території України. Рішення про зміну санкцій вимагає одноголосність серед усіх держав-членів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виведення всіх російських військових сил з території України стане однією з основних умов для можливих змін або скасування санкцій Європейського Союзу, заявив представник Європейської комісії.
Виступаючи в середу, він підкреслив, що ЄС продовжить дві санкційні рамки щодо Росії ще на шість місяців, підтвердивши свою позицію в питанні агресії Москви проти України.
"Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ з території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій", - зазначив представник Єврокомісії.
Потрібно зазначити, що для зміни санкцій необхідна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС. Це робить питання скасування обмежень ускладненим, оскільки кожен член має право вето.
Тим часом, Сполучені Штати уклали окремі угоди з Україною та Росією про припинення атак на море та енергетичні об'єкти. Вашингтон погодився сприяти скасуванню деяких санкцій проти Москви в обмін на досягнення угоди щодо морської безпеки в Чорному морі.
У відповідь на ці заяви, Росія повідомила, що США погодилися допомогти скасувати низку західних санкцій, зокрема обмеження щодо продуктів харчування, добрив і морських перевезень. Більшість із цих обмежень стосуються санкцій ЄС, зазначають дипломати Reuters.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає, що Росія має принаймні відвести свої війська з території України до лінії до початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Київ також має брати участь у будь-яких переговорах із Москвою про припинення війни.
Крім того, майже половина росіян підтримує виведення військ РФ з України. Зафіксовано максимальний показник, починаючи з 24 лютого 2022 року.
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