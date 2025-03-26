ЕС ставит условие для отмены санкций: вывод всех войск РФ из Украины

Вывод всех российских военных сил с территории Украины станет одним из основных условий для возможных изменений или отмены санкций Европейского Союза, заявил представитель Европейской комиссии.

Выступая в среду, он подчеркнул, что ЕС продолжит две санкционные рамки в отношении России еще на шесть месяцев, подтвердив свою позицию в вопросе агрессии Москвы против Украины.

"Конец российской неспровоцированной и необоснованной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских войск с территории Украины станет одним из ключевых условий для изменения или отмены санкций", - отметил представитель Еврокомиссии.

Нужно отметить, что для изменения санкций необходимо единодушие всех 27 государств-членов ЕС. Это делает вопрос отмены ограничений осложненным, поскольку каждый член имеет право вето.

Между тем, Соединенные Штаты заключили отдельные соглашения с Украиной и Россией о прекращении атак на море и энергетические объекты. Вашингтон согласился способствовать отмене некоторых санкций против Москвы в обмен на достижение соглашения по морской безопасности в Черном море.

В ответ на эти заявления, Россия сообщила, что США согласились помочь отменить ряд западных санкций, в частности ограничения в отношении продуктов питания, удобрений и морских перевозок. Большинство из этих ограничений касаются санкций ЕС, отмечают дипломаты Reuters.