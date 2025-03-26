ЕС ставит условие для отмены санкций: вывод всех войск РФ из Украины

Европейский Союз поставил условие для отмены санкций в отношении России - это вывод всех российских войск с территории Украины. Решение об изменении санкций требует единогласие среди всех государств-членов ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вывод всех российских военных сил с территории Украины станет одним из основных условий для возможных изменений или отмены санкций Европейского Союза, заявил представитель Европейской комиссии.
Выступая в среду, он подчеркнул, что ЕС продолжит две санкционные рамки в отношении России еще на шесть месяцев, подтвердив свою позицию в вопросе агрессии Москвы против Украины.
"Конец российской неспровоцированной и необоснованной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских войск с территории Украины станет одним из ключевых условий для изменения или отмены санкций", - отметил представитель Еврокомиссии.
Нужно отметить, что для изменения санкций необходимо единодушие всех 27 государств-членов ЕС. Это делает вопрос отмены ограничений осложненным, поскольку каждый член имеет право вето.
Между тем, Соединенные Штаты заключили отдельные соглашения с Украиной и Россией о прекращении атак на море и энергетические объекты. Вашингтон согласился способствовать отмене некоторых санкций против Москвы в обмен на достижение соглашения по морской безопасности в Черном море.
В ответ на эти заявления, Россия сообщила, что США согласились помочь отменить ряд западных санкций, в частности ограничения в отношении продуктов питания, удобрений и морских перевозок. Большинство из этих ограничений касаются санкций ЕС, отмечают дипломаты Reuters.
Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Россия должна по крайней мере отвести свои войска с территории Украины до линии до начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Киев также должен участвовать в любых переговорах с Москвой о прекращении войны.
Кроме того, почти половина россиян поддерживает вывод войск РФ из Украины. Зафиксирован максимальный показатель, начиная с 24 февраля 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.