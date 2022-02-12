UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России, - Reuters

Автор: Наталья Скороход

США и Европа завершают работу над обширным пакетом санкций против РФ а случай вторжения в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как европейские страны выступили против.

Напомним, что европейские страны выступили против отключения России от SWIFT. Противником выступила Германия.

Ранее сообщалось, что МВФ готов поддержать страны, которые пострадают от отключения России от SWIFT. Странам предоставят кредиты на большие суммы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуРоссийская Федерация