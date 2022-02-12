ЕС и США исключили SWIFT из санкционного списка против России, - Reuters

США и Европа завершают работу над обширным пакетом санкций против РФ а случай вторжения в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как европейские страны выступили против.
Напомним, что европейские страны выступили против отключения России от SWIFT. Противником выступила Германия.
Ранее сообщалось, что МВФ готов поддержать страны, которые пострадают от отключения России от SWIFT. Странам предоставят кредиты на большие суммы.