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ЄС і США виключили SWIFT з санкційного списку проти Росії, - Reuters

Автор: Наталья Скороход

США і Європа завершують роботу над великим пакетом санкцій проти РФ на випадок вторгнення в Україну. Санкції націлені на великі російські банки, але не включають заборону Росії на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили виданню, що повна заборона Росії на участь в системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядалася активно після того, як європейські країни виступили проти.

Нагадаємо, що європейські країни виступили проти відключення Росії від SWIFT. Противником виступила Німеччина.

Раніше повідомлялося, що МВФ готовий підтримати країни, які постраждають від відключення Росії від SWIFT. Країнам нададуть кредити на великі суми.

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Вторгнення Росії до УкраїниРосійська Федерація