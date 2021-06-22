ЕС создаст группу быстрого реагирования по кибербезопасности, - Politico

Издание отмечает, что Еврокомиссия представит в среду, 23 июня, свой план по созданию так называемого "Объединенного киберподразделения".

"Череда кибератак посеяла хаос на континенте, что привело к опасениям, что Европа не может защитить себя или свои торговые секреты от противников. План ЕС призван помочь странам противостоять все более изощренным атакам путем объединения полномочий национальных правительств в области кибербезопасности", - сообщает издание.

План ЕС также предусматривает создание платформы для полиции по борьбе с киберпреступностью, киберагентств, военных служб и компаний, занимающихся кибербезопасностью, для координации ответных действий и обмена ресурсами.

План предусматривает подготовку регулярных отчетов об угрозах, подготовку и тестирование планов реагирования на кризисные ситуации, а также заключение соглашений об обмене информацией между властями и частными фирмами, занимающимися кибербезопасностью.

Комиссия впервые пообещала создать совместное киберподразделение в 2019 году, чтобы остановить кибератаки, которые поставили под угрозу институты, агентства, национальные министерства и ведомства ЕС, а также ведущие европейские компании и организации.