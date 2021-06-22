ЄС створить групу швидкого реагування з кібербезпеки, - Politico

Видання зазначає, що Єврокомісія представить в середу, 23 червня, свій план зі створення так званого "Об'єднаного кіберпідрозділу".

"Низка кібератак посіяла хаос на континенті, що призвело до побоювань, що Європа не може захистити себе або свої торгові секрети від супротивників. План ЄС покликаний допомогти країнам протистояти все більш витонченим атакам шляхом об'єднання повноважень національних урядів в області кібербезпеки", - повідомляє видання.

План ЄС також передбачає створення платформи для поліції по боротьбі з кіберзлочинністю, кіберагентств, військових служб і компаній, що займаються кібербезпекою, для координації дій у відповідь і обміну ресурсами.

План передбачає підготовку регулярних звітів про загрози, підготовку і тестування планів реагування на кризові ситуації, а також укладення угод про обмін інформацією між владою і приватними фірмами, що займаються кібербезпекою.

Комісія вперше пообіцяла створити спільний кіберпідрозділ у 2019 році, щоб зупинити кібератаки, які поставили під загрозу інститути, агентства, національні Міністерства та відомства ЄС, а також провідні європейські компанії та організації.