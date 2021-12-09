UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС создаст Европейское агентство по предоставлению убежища

Автор: Анастасия Рокитна

Совет ЕС утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища. Оно будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета ЕС.

Цель создания агентства - улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.

Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.

В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища.

Напомним, страны ЕС призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов.

Ранее Джонсон призвал страны Евросоза и Францию остановить поток мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеженцы