ЕС создаст Европейское агентство по предоставлению убежища

Совет ЕС утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища. Оно будет создано на базе существующего Европейского офиса по предоставлению убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Совета ЕС.

Цель создания агентства - улучшение общеевропейской системы предоставления убежища и усиление взаимодействия как со странами-членами союза, так и с третьими государствами.

Создание агентства проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.

В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции. В документе, который еще должен быть согласован странами ЕС, предлагается усилить миграционный контроль на внешних границах Евросоюза, ускорить рассмотрение запросов на предоставление убежища.