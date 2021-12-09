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ЄС створить Європейське агентство з надання притулку

Автор: Анастасія Рокитна

Рада ЄС затвердила рішення про створення Європейського агентства з надання притулку. Воно буде створено на базі існуючого Європейського офісу з надання притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради ЄС.

Мета створення агентства - поліпшення загальноєвропейської системи надання притулку та посилення взаємодії як з країнами-членами союзу, так і з третіми державами.

Створення агентства проходить в рамках узгодження в ЄС нового європейського пакту з міграції.

Наприкінці 2020 року ЄС приступив до обговорення нового пакту з міграції. У документі, який ще має бути узгоджений країнами ЄС, пропонується посилити міграційний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, прискорити розгляд запитів на надання притулку.

Нагадаємо, країни ЄС закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів.

Раніше Джонсон закликав країни Євросозу і Францію зупинити потік мігрантів.

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