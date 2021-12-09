ЄС створить Європейське агентство з надання притулку

Рада ЄС затвердила рішення про створення Європейського агентства з надання притулку. Воно буде створено на базі існуючого Європейського офісу з надання притулку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Ради ЄС.

Мета створення агентства - поліпшення загальноєвропейської системи надання притулку та посилення взаємодії як з країнами-членами союзу, так і з третіми державами.

Створення агентства проходить в рамках узгодження в ЄС нового європейського пакту з міграції.

Наприкінці 2020 року ЄС приступив до обговорення нового пакту з міграції. У документі, який ще має бути узгоджений країнами ЄС, пропонується посилити міграційний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, прискорити розгляд запитів на надання притулку.