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Страны ЕС призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов

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Великобритания, Понедельник 29 ноября 2021 01:04
Страны ЕС призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов Фото: Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции (twitter.com/GDarmanin)
Автор: Наталья Скороход

Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов, которые через Ла-Манш пытаются попасть в Великобританию. Соответствующее заявление сделали представители европейских стран на совещании по вопросам миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в воскресенье, 28 ноября, после встречи в Кале, что страны договорились ужесточить борьбу с контрабандой людей через Ла-Манш. Он опубликовал документ по итогам встречи.

По его словам, страны ЕС призвали Великобританию создать легальные миграционные маршруты. Также в заявлении говорится, что британским властям следует препятствовать незаконному трудоустройству таких лиц.

Также Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex по итогам встречи в Кале согласилось с 1 декабря предоставить самолет для наблюдения за ситуацией на северном побережье Франции. Дарманен сообщил, что на совещании обсуждалось использование дронов и пограничников Frontex для пресечения деятельности группировок, занимающихся незаконной перевозкой людей в Северной и Западной Европе.

Представители Великобритании не принимали участия в совещании. Однако глава МВД Франции выразил готовность к разговору со своей британской коллегой Прити Пател.

"Мы хотим сотрудничать с Великобританией, она является нашим союзником", - сказал он.

При этом Дарманен добавил, что Франция не станет заложником внутренней политики Лондона.

Напомним, ранее Джонсон призвал страны Евросоза и Францию остановить поток мигрантов. Заявление было сделано после того, как 27 мигрантов погибли.

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