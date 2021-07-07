ЕС о сокращении посольства Литвы в Минске: Лукашенко еще больше изолирует Беларусь

Евросоюз отреагировал на решение белорусского режима по сокращению численности посольства Литвы в Минске. В ЕС считают, что такими действиями Беларусь еще больше изолирует сама себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской службы внешних действий .

В ЕС также вспомнили, что ранее Беларусь заставила Литву и Польшу отозвать своих послов из Беларуси, а также режим Александра Лукашенко до минимума сократил посольство Латвии в Минске.

"Этими действиями режим еще больше изолирует себя. Такие решения также наносят ущерб Беларуси и ее населению. Сохранение дипломатических каналов связи во время трудностей имеет решающее значение. ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия работала", - подчеркнули в ЕС.