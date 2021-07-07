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ЄС про скорочення посольства Литви в Мінську: Лукашенко ще більше ізолює Білорусь

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Брюссель, Середа 07 липня 2021 21:43
ЄС про скорочення посольства Литви в Мінську: Лукашенко ще більше ізолює Білорусь Фото: ЄС розкритикував Білорусь через скорочення посольства Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Євросоюз відреагував на рішення білоруського режиму щодо скорочення чисельності посольства Литви в Мінську. У ЄС вважають, що такими діями Білорусь ще більше ізолює сама себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської служби зовнішніх дій.

У ЄС також згадали, що раніше Білорусь змусила Литву та Польщу відкликати своїх послів з Білорусі, а також режим Олександра Лукашенка до мінімуму скоротив посольство Латвії в Мінську.

"Цими діями режим ще більше ізолює себе. Такі рішення також завдають шкоди Білорусі та її населенню. Збереження дипломатичних каналів зв'язку під час труднощів має вирішальне значення. ЄС закликає білоруську владу дозволити повне присутність дипломатичних місій ЄС і його держав-членів, щоб дипломатія працювала", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, вчора білоруське МЗС заявило про скорочення литовського посольства в Мінську.

У відповідь на це Литва вирішила скоротити посольство Білорусі.

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Литва Білорусь Евросоюз посольство
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