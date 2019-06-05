ЕС сохранит финподдержку Украины, несмотря на войну, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что ЕС будет сохранять финансовую поддержку для стабилизации экономики Украины, несмотря на продолжающуюся войну на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Во время совместной пресс-конференцией с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Дональд Туск также подтвердил поддержку Европейского Союза для Украины.

"ЕС всегда будет настроен помогать Украине в укреплении ее демократии и верховенства права, в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики, проведении реформ в энергетическом секторе, поскольку крепкая и демократическая Украина отвечает лучшим интересам Европейского Союза", - заявил Туск.

Кроме того, президент Европейского совета подчеркнул, что готов продолжать работу по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Она уже принесла много положительных результатов в торговле и привлечении инвестиций, от которой получили пользу наши граждане с обеих сторон, и она может принести гораздо больше результатов в будущем", - заявил Туск.

Напомним, 4 июня президент Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель. В ходе визита он договорился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером о возможной дате проведения 21 саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля текущего года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирование ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день празднования годовщины начала Второй мировой войны.