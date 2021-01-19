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ЕС согласует COVID-сертификат до конца января, признание других пока не обсуждают

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что ЕС согласует подход к единому сертификату вакцинации от коронавируса. Создание такого сертификата, по его мнению, будет на пользу всем гражданам ЕС.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Схинас.

В то же время, как пишет болгарское издание "24 часа", в Евросоюзе пока не обсуждают вопрос признания иностранных сертификатов вакцинации, например китайской или российской вакцинами.

По словам Схинаса, сейчас нельзя сказать, будут ли признаваться китайские или российские сертификаты вакцинации, ведь сейчас эти вакцины не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

Напомним, 21 января состоится заседание Совета Европы, на котором планируют обсудить введение сертификата вакцинации.

Кроме того, в Еврокомиссии назвали "хорошей идеей" введение сертификата вакцинации в ЕС. Президент Еврокомиссии предложила обсудить этот вопрос на уровне государств-членов.

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