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В ЕС обсудят введение сертификатов о вакцинации против COVID-19

Брюссель, Вторник 19 января 2021 11:39
В ЕС обсудят введение сертификатов о вакцинации против COVID-19
Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Совет Европы обсудит вопрос введения сертификатов о вакцинации против коронавируса. Заседание пройдет в четверг, 21 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

В ЕС считают, что начало вакцинации открывает дискуссию о введении соответственных сертификатов.

"Мы обсудим применимость общего подхода к сертификации, а также, при необходимости, при каких обстоятельствах можно использовать сертификаты", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Также в ЕС отметили, что главным приоритетом остается ускорение вакцинации во всех странах Евросоюза.

Ранее РБК-Украина писало, что Шарль Мишель выступил за проведение дебатов про сертификаты о вакцинации против коронавируса в странах ЕС. В то же время он видит опасность в слишком быстром введении такой меры.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в ВОЗ.

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