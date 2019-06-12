В ЄС погодили продовження "кримських" санкцій проти Росії

Фото: прапори ЄС (csamir.com)

Рішення прийнято на рівні послів

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Російської федерації за анексію Криму. Про це Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За даними журналіста, офіційне продовження санкцій очікується протягом найближчих тижнів. Санкції передбачають заборону на інвестиції на територію півострова протягом наступного року.

Нагадаємо, Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Як повідомляло РБК-Україна, після посилення міжнародних санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму порти тимчасово окупованого півострова та РФ, що знаходяться у чорноморському басейні, у 2018 році зазнали збитків на суму у понад 760 млн. російських рублів.