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Украина посчитала убытки российских портов от санкций вследствие оккупации Крыма

Новости » Экономика    23.05.2019 - 14:59
Украина посчитала убытки российских портов от санкций вследствие оккупации Крыма
Иллюстративное фото (umoloda.kiev.ua)

В 2018 году убытки портов РФ составили более 760 млн рублей

После ужесточения международных санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма порты временно оккупированного полуострова и РФ, которые находятся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн. российских рублей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что в сравнении с другими годами, в частности в 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей.

В 2018 году доходы составили лишь 359,6 млн. рублей. При этом расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало неприбыльным.

"Стоит отметить, что в состав "Администрации морских портов Черного моря" входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа", - добавили в МинВОТ.

Украина посчитала убытки российских портов от санкций вследствие оккупации Крыма

Напомним, сразу после церемонии інаугураці 20 торавня президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса и призвал их усилить санкции против России.

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