В ЕС согласовали новую миссию для мониторинга эмбарго на поставки оружия Ливии

Министры иностранных дел Европейского союза достигли договоренности о новой миссии - включая военно-морские силы - для мониторинга эмбарго на поставки оружия Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как отмечается, решение включает мероприятия, которые должны снять опасения отдельных стран, что присутствие кораблей ЕС в Средиземном море создаст фактор притяжения для мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз из Ливии.

К этим мерам относятся развертывания кораблей в восточной части Средиземного моря вдали от миграционных маршрутов, а также обязательство прекратить морские операции в случае выявления резкого увеличения числа мигрантов.

"Это будет новая миссия, которая заменит приостановленную в настоящее время операцию ЕС "София", - объяснил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

При этом издание отметило, что в ближайшее время появятся детали соглашения.

ЕС пообещал сделать все возможное для соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию в рамках международных усилий по урегулированию конфликта в этой стране.

Напомним, представители стран - участниц международного комитета по Ливии высказались за усиление контроля над эмбарго на поставки оружия в эту страну. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что вопрос учреждения миссии по контролю за эмбарго будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 17 февраля.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями странам, которые поддерживают гражданскую войну в Ливии. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны, которые нарушают эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Ливии, не останутся безнаказанными.