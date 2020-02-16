Международный комитет выступил за усиление контроля над эмбарго на поставки оружия в Ливию

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Представители стран - участниц международного комитета по Ливии высказались за усиление контроля над эмбарго

Представители стран - участниц международного комитета по Ливии высказались за усиление контроля над эмбарго на поставки оружия в эту страну. Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как известно, встреча комитета, решение о создании которого было принято ранее на конференции по Ливии в Берлине, состоялась на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Маас напомнил о резолюции Совета безопасности ООН, в которой говорится о цели установить продолжительный режим прекращения огня.

"Существует резолюция, в которой прописан вклад ЕС в обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия таким образом, который приемлем для всех государств - членов Евросоюза", - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что вопрос учреждения миссии по контролю за эмбарго будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 17 февраля.

Заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс подчеркнула, что перемирие в этой стране висит на волоске. Она также анонсировала проведение в феврале в Женеве "ливийского политического форума" широкого представительства.

Напомним, ранее Хайко Маас пригрозил санкциями странам, которые поддерживают гражданскую войну в Ливии. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны, нарушающие эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Ливии, не останутся безнаказанными.