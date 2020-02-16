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Германия пригрозила санкциями за поддержку войны в Ливии

Новости » Политика     16.02.2020 - 15:46
Германия пригрозила санкциями за поддержку войны в Ливии
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Страны, нарушающие эмбарго, не останутся безнаказанными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями странам, которые поддерживают гражданскую войну в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны, нарушающие эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Ливии, не останутся безнаказанными.

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как Совет безопасности ООН поддержал соответствующую резолюцию. Есть разные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", - заявил он.

Маас отметил, что имена тех, кто нарушает эмбарго на поставки оружия в Ливию, будут объявлены публично.

"Но самое важное обеспечить прозрачность, чтобы те, кто намерен продолжать нарушать эмбарго, знали, что их обнаружат и их имена будут обнародованы", - добавил дипломат.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Российскую Федерацию в управлении войной в Ливии. Эрдоган утверждает, что за гражданской войной в Ливии стоят российские чиновники "высшего уровня", которые управляют частными вооруженными формированиями.

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