В ЄС погодили нову місію для моніторингу ембарго на поставки зброї до Лівії

Міністри закордонних справ Європейського союзу досягли домовленості щодо нової місії - включаючи військово-морські сили - для моніторингу ембарго на поставки зброї до Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як зазначається, рішення включає заходи, які повинні зняти побоювання окремих країн, що присутність кораблів ЄС в Середземному морі створить фактор тяжіння для мігрантів, які прагнуть потрапити в Євросоюз з Лівії.

До цих заходів належать розгортання кораблів у східній частині Середземного моря далеко від міграційних маршрутів, а також зобов'язання припинити морські операції у разі виявлення різкого збільшення числа мігрантів.

"Це буде нова місія, яка замінить припинену в даний час операцію ЄС "Софія", - пояснив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

При цьому видання зазначило, що найближчим часом з'являться деталі угоди.

ЄС пообіцяв зробити все можливе для дотримання ембарго на поставки зброї до Лівії у рамках міжнародних зусиль з врегулювання конфлікту в цій країні.

Нагадаємо, представники країн - учасниць міжнародного комітету з Лівії висловилися за посилення контролю за ембарго на поставки зброї в цю країну. Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що питання заснування місії з контролю за ембарго буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 17 лютого.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив санкціями країнам, які підтримують громадянську війну в Лівії. За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, країни, які порушують ембарго на поставки зброї ворогуючим сторонам у Лівії, не залишаться безкарними.