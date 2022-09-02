UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины. Но Венгрия против, - Euractiv

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Илона Свиридова

Все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам источников издания, Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку транша на 5 млрд евро. Пакет могут официально принять на заседании Совета ЕС, которое пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Отметим, этот транш является частью ранее согласованной помощи на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже получила Украина.

Напомним, в августе стало известно, что Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский называл блокировку макрофинансовой помощи для Украины "преступлением и ошибкой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВенгрияТранш