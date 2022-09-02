ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины. Но Венгрия против, - Euractiv

По словам источников издания, Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку транша на 5 млрд евро. Пакет могут официально принять на заседании Совета ЕС, которое пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Отметим, этот транш является частью ранее согласованной помощи на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже получила Украина.