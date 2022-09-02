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ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України. Але Угорщина проти, - Euractiv

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Ілона Свиридова

Всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами джерел видання, Єврокомісія наступного тижня зробить офіційну пропозицію з цього приводу, незважаючи на спротив угорського уряду.

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки країн ЄС підпишуть політичну декларацію на підтримку траншу на 5 млрд євро. Пакет можуть офіційно прийняти на засіданні Ради ЄС, яке пройде 20 вересня в Брюсселі.

Зазначимо, цей транш є частиною раніше узгодженої допомоги на 9 млрд євро, з яких 1 млрд вже отримала Україна.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Німеччина пообіцяла Україні розблокувати 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський називав блокування макрофінансової допомоги для України "злочином і помилкою".

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