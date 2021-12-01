ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. И начал работу над шестым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций в отношении Беларуси. 17 человек и 11 организаций. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС завтра", - отметил он.

По его словам, также началась работа над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о деталях. Журналист предположил, что эти санкции могут ввести уже в январе или феврале.