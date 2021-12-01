UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. И начал работу над шестым

Автор: Илона Свиридова

Европейский союз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. Официальный документ будет опубликован завтра, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций в отношении Беларуси. 17 человек и 11 организаций. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС завтра", - отметил он.

По его словам, также началась работа над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о деталях. Журналист предположил, что эти санкции могут ввести уже в январе или феврале.

Напомним, ранее уже сообщалось, что пятый пакет санкций против Беларуси будет введен в отношении 28 человек и организаций.

Также стало известно, что в санкционный список включат крупные государственные компании такие как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеларусьСанкции