ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. І почав роботу над шостим

Європейський союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Офіційний документ буде опублікований завтра, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, також почалася робота над шостим пакетом санкцій, але поки рано говорити про деталі. Журналіст припустив, що ці санкції можуть ввести вже в січні або лютому.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій щодо Білорусі. 17 осіб і 11 організацій. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що п'ятий пакет санкцій проти Білорусі буде введено відносно 28 осіб і організацій.

Також стало відомо, що до списку санкцій включать великі державні компанії такі як "Бєлавіа", "Гродно Азот" та "Білорусьнефть".