ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. І почав роботу над шостим

Новость на русском →
Брюссель, Середа 01 грудня 2021 11:23
ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. І почав роботу над шостим Фото: ЄС вводить нові санкції проти Білорусі (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Офіційний документ буде опублікований завтра, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій щодо Білорусі. 17 осіб і 11 організацій. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра", - зазначив він.

За його словами, також почалася робота над шостим пакетом санкцій, але поки рано говорити про деталі. Журналіст припустив, що ці санкції можуть ввести вже в січні або лютому.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що п'ятий пакет санкцій проти Білорусі буде введено відносно 28 осіб і організацій.

Також стало відомо, що до списку санкцій включать великі державні компанії такі як "Бєлавіа", "Гродно Азот" та "Білорусьнефть".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Білорусь Санкції
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України