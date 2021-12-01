ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. І почав роботу над шостим
Європейський союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Офіційний документ буде опублікований завтра, 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій щодо Білорусі. 17 осіб і 11 організацій. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра", - зазначив він.
За його словами, також почалася робота над шостим пакетом санкцій, але поки рано говорити про деталі. Журналіст припустив, що ці санкції можуть ввести вже в січні або лютому.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що п'ятий пакет санкцій проти Білорусі буде введено відносно 28 осіб і організацій.
Також стало відомо, що до списку санкцій включать великі державні компанії такі як "Бєлавіа", "Гродно Азот" та "Білорусьнефть".