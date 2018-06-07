ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств

За отмывание денег предусмотрен максимальный тюремный срок

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность Болгарии, председательствующей в совете, и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.