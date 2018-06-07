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ЄС узгодив нові правила боротьби з відмиванням коштів

НовиниФінанси    07.06.2018 - 14:55
Фото: будівля Ради ЄС (twitter.com-Europar)
Фото: будівля Ради ЄС (twitter.com-Europar)

За відмивання грошей передбачений максимальний тюремний термін

Рада ЄС на рівні послів підтвердив домовленість Болгарії, яка зараз головує у раді, і Європарламенту про нові правила застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

"Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів, у тому числі тим, які використовуються для терористичної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, основними цілями нової концепції є: ввести мінімальні правила визначення злочинів і відповідних покарань у сфері відмивання капіталів, усунути перешкоди для судового і поліцейського транскордонного співробітництва в розслідуванні відмивання грошей, узгодити правила за міжнародними зобов'язаннями, зокрема, Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (Варшавської конвенції)

Нові правила передбачають за відмивання грошей максимальний тюремний термін 4 роки, йдеться в повідомленні Ради ЄС. Крім того, на порушників можуть бути застосовані додаткові санкції.

Як повідомляється, текст нових правил ще повинен пройти лінгвістичну експертизу, а потім буде формально прийнятий Радою ЄС та Європарламентом. У країн-членів буде 24 місяці на те, щоб внести зміни в національне законодавство.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив План дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.

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Теги публікації: Рада Європи, отмывание денег  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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