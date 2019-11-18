ЕС согласился упростить визовый режим с Беларусью

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белорусью соглашение об упрощении визового режима. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

В нем также отмечается, что Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Когда именно это произойдет, в документе не уточняется.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об упрощении визового режима", - говорится в тексте решения.

Ранее Беларусь и Европейский союз планировали подписать соглашение об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Отметим, что Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.